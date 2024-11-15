Лавров порассуждал о размещенных в Европе американских ПРО

Оценки России касательно целей размещения американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Европе полностью оправдываются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат указал, что таким шагом Вашингтон пытается создать преимущество в противостоянии с Москвой. Он напомнил, что США объясняли планы разместить противоракеты в европейских странах необходимостью защититься от Ирана и Северной Кореи. «Мы говорили, что это не имеет отношения к Ирану, это попытка нагнетании напряженности, проведения курса на сдерживание России», — резюмировал он.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты «Томагавк» с ядерным боезарядом. По его словам, России следует рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.