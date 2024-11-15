Заявление Владимира Зеленского о подготовке нового плана для Украины является очередной пустой трескотней. Такое мнение высказал председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что собирается представить новый внутренний план, состоящий из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Он назвал его «планом стойкости», он включает в себя культурный суверенитет, безопасность, энергетику и производство оружия. По словам Зеленского, данный документ будет представлен на следующей неделе.

«Планы Зеленского из области воздушных замков. Ему нужно спуститься на землю и посмотреть на реальное положение Украины. Его заявления — очередная пустая трескотня», — прокомментировал это Гемпель.

Он отметил, что Зеленский не имеет права выступать от имени Украины, поскольку является нелегитимным президентом и узурпатором.