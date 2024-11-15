В Крыму назвали новый план Зеленского «пустой трескотней»

Заявление Владимира Зеленского о подготовке нового плана для Украины является очередной пустой трескотней. Такое мнение высказал председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

В Крыму дали оценку новому плану Зеленского
© РИА Новости

Ранее Зеленский заявил, что собирается представить новый внутренний план, состоящий из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Он назвал его «планом стойкости», он включает в себя культурный суверенитет, безопасность, энергетику и производство оружия. По словам Зеленского, данный документ будет представлен на следующей неделе.

«Планы Зеленского из области воздушных замков. Ему нужно спуститься на землю и посмотреть на реальное положение Украины. Его заявления — очередная пустая трескотня», — прокомментировал это Гемпель.

Он отметил, что Зеленский не имеет права выступать от имени Украины, поскольку является нелегитимным президентом и узурпатором.