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В Госдуме оценили разговор Путина и Шольца

Разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца является плохим сигналом для властей Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В Госдуме оценили разговор Путина и Шольца
© РИА Новости

По его словам, Шольц воспринял заявление избранного президента США Дональда Трампа о необходимости мирных переговоров как возможность угодить новому американскому лидеру. Депутат подчеркнул, что условия мира должны устраивать Москву.

«Пока другие европейские лидеры обдумывают, как дальше жить с Трампом, немецкий канцлер проявил практичность, что безусловно является плохим сигналом для Киева», — сказал Белик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Шольца является позитивным фактом. «Между позициями, озвученными Путиным и Шольцем, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт проведенного разговора — весьма позитивный», — отметил представитель Кремля.

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