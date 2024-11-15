Лавров высказался о решении Трампа урегулировать конфликт на Украине

Лавров: не представляю, как Трамп может разрешить конфликт на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.
«Не представляю», — ответил Лавров на соответствующий вопрос, отметив, что РФ будет «ждать предложений».
При этом, по его словам, любой политик, который говорит о том, что он не «за войну, а за мир, заслуживает внимания». Также Лавров отметил, что РФ не знает, что Трамп может предложить, но президент России Владимир Путин «четко сформулировал позицию страны по этому вопросу в своем выступлении в МИДе 14 июня этого года».
Напомним, что в июне глава РФ назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Они включают в себя обязательство Украины не вступать в военные союзы, ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.