Захарова резко отреагировала на слова Шольца об Украине в его разговоре с Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова премьер-министра Польши Дональда Туска о разговоре канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным «адским цинизмом». Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

Ранее Туск сообщил, что Шольц рассказал ему о разговоре с Путиным. Он указал, что был рад услышать, что «канцлер повторил президенту РФ польскую позицию: "Ничего об Украине без Украины".