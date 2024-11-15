Захарова резко отреагировала на слова Шольца об Украине в его разговоре с Путиным

Захарова назвала слова Туска о разговоре Шольца с Путиным «адским цинизмом»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова премьер-министра Польши Дональда Туска о разговоре канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным «адским цинизмом». Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.
Ранее Туск сообщил, что Шольц рассказал ему о разговоре с Путиным. Он указал, что был рад услышать, что «канцлер повторил президенту РФ польскую позицию: "Ничего об Украине без Украины".
«Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев", которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров», — прокомментировала это Захарова.