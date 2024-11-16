Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца

Лавров: Кремль четко изложил свои оценки разговора Путина и Шольца
Кремль четко изложил оценки телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, и добавить нечего. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Напомним, в пятницу Путин и Шольц провели телефонный разговор. Это был первый контакт политиков с декабря 2022 года и состоялся он по инициативе германской стороны.
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То, как российская сторона относится к этому разговору уже объявил Кремль, заявил Лавров.
Добавить нечего, Кремль свои оценки четко изложил, передает РИА Новости слова главы МИД.
Он также рассказал, что ознакомился с сообщением офиса Шольца по итогам разговора с Путиным.
Осуждение "российской агрессии" и заявления о намерении быть с Украиной столько, сколько потребуется - это то, что страны Европейского союза и НАТО говорят публично и в любом случае, отметил Лавров.
Однако, добавил министр, когда звучат заявления "быть с Украиной столько, сколько будет необходимо", то возникает вопрос, кому это нужно.
Уж точно совершенно не украинскому народу, заключил Лавров.
Ранее в Кремле назвали позитивным фактом диалог Путина и Шольца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что идут попытки сопоставить позиции. Политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук - это то, что не может не вызывать удовлетворение, подчеркнул он.