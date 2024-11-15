Песков рассказал о затронутой Путиным и Шольцем теме в разговоре

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц коснулись сферы энергетики во время телефонного разговора. Об этом рассказал Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля ответил, затрагивался ли вопрос поставок российского газа.

«Сфера энергетики затрагивалась», — подчеркнул он.

В Кремле рассказали, в чем заключается важность беседы Шольца и Путина

Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Владимира Путина с Олафом Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе беседы российский лидер заявил немецкому политику, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО против России. Также были затронуты вопросы российско-германских отношений. Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей Германии.