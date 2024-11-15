Захарова резко отреагировала на слова Шольца об Украине в его разговоре с Путиным

Запад уничтожает украинцев своими поставками вооружений и запретами на дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она привела цитату премьер-министра Польши Дональда Туска, который сказал, что ему только что позвонил канцлер Германии Олаф Шольц и передал детали своего сегодняшнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Как признался Туск, он рад был услышать, что Шольц повторил Путину позицию Польши: «Ничего об Украине без Украины».

«Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО «разговоры об Украине» скоро могут быть, по их же выражению, «без украинцев», которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров», — написала Захарова.

В Кремле рассказали детали разговора Путина с Шольцем

15 ноября Шольц провел первый почти за два года телефонный разговор с Путиным. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.