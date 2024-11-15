В Кремле рассказали, в чем заключается важность беседы Шольца и Путина

Факт телефонного звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину говорит о политической воле узнать позицию Москвы из первых рук, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разговор состоялся по инициативе германской стороны. В этом, конечно, его важность", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, таким образом "происходят попытки сопоставить позиции, [продемонстрирована] политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук".

"Это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворения", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

У Путина и Шольца существуют глубокие разногласия, но сам факт диалога позитивный, отметил представитель Кремля.

"Обсуждения достаточно были детальные, прежде всего, по украинскому сюжету, откровенные. Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится. Конечно, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога, он весьма позитивный", - сказал представитель Кремля.

Позиция Шольца по Украине хорошо известна, она "повторяется как мантра" европейскими политиками по несколько раз в день, отметил Песков.

"[Президент РФ Владимир] Путин рассказал Шольцу детально о нашем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации и так далее. И Шольц возобновил свою позицию, собственно, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день", - сказал представитель Кремля.

Путин объяснил Шольцу, из-за чего начался конфликт на Украине

Путин неоднократно говорил о готовности к диалогу по Украине, и в сегодняшнем разговоре он вновь это подтвердил.