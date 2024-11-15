В Кремле рассказали, в чем заключается важность беседы Шольца и Путина

Песков назвал важной инициативу германской стороны в разговоре Путина и Шольца
Факт телефонного звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину говорит о политической воле узнать позицию Москвы из первых рук, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Разговор состоялся по инициативе германской стороны. В этом, конечно, его важность", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По мнению Пескова, таким образом "происходят попытки сопоставить позиции, [продемонстрирована] политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук".
"Это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворения", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.
У Путина и Шольца существуют глубокие разногласия, но сам факт диалога позитивный, отметил представитель Кремля.
"Обсуждения достаточно были детальные, прежде всего, по украинскому сюжету, откровенные. Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится. Конечно, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога, он весьма позитивный", - сказал представитель Кремля.
Позиция Шольца по Украине хорошо известна, она "повторяется как мантра" европейскими политиками по несколько раз в день, отметил Песков.
"[Президент РФ Владимир] Путин рассказал Шольцу детально о нашем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации и так далее. И Шольц возобновил свою позицию, собственно, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день", - сказал представитель Кремля.
Путин объяснил Шольцу, из-за чего начался конфликт на Украине
Путин неоднократно говорил о готовности к диалогу по Украине, и в сегодняшнем разговоре он вновь это подтвердил.
"Эта готовность неоднократно повторялась. Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования этого конфликта. Все это фигурировало на повестке дня состоявшегося телефонного разговора", - сказал Песков в ответ на вопрос о перспективе переговоров между Россией и Украиной.