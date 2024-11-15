Путин рассказал Шольцу, из-за чего начался конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной и антироссийской политики НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал во время телефонного разговора с Шольцем. Как рассказали в пресс-службе Кремля, между политиками произошел «подробный и откровенный» разговор о ситуации на Украине. Во время этих переговоров Путин заявил, что конфликт стал результатом агрессивной политики НАТО, а также создании на территории Украины «антироссийского плацдарма».

«Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Помимо этого Путин также заявил, что любые договоренности по ситуации на Украине должны «исходить из новых территориальных реалий», учитывать интересы России в сфере безопасности и устранять первопричины конфликта. При этом президент добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров.

«Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», — сказано в сообщении пресс-службы.

Помимо темы Украины, во время разговора Путина и Шольца была поднята тема и российско-немецких отношений. Как заявил российский президент, ухудшение отношений между странами произошло из-за «недружественного курса» Германии.

«Подчеркнуто, что Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны», — сообщили в Кремле.

Кроме того, политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин рассказал Шольцу об усилиях, которые Россия предпринимает для мирного урегулирования конфликта.

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