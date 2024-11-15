Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы России. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.
«Возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — подчеркнул российский лидер.
Российский президент также отметил, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики Североатлантического альянса против России.
Ранее Шольц во время телефонного разговора с Путиным потребовал от российского лидера вывести войска с Украины.