Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы России. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

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«Возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — подчеркнул российский лидер.

Российский президент также отметил, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики Североатлантического альянса против России.

Ранее Шольц во время телефонного разговора с Путиным потребовал от российского лидера вывести войска с Украины.