МИД России вынужден рекомендовать гражданам РФ воздержаться от поездок в Абхазию. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что РФ «с озабоченностью следит за событиями в Абхазии, где вновь обострились внутриполитические противоречия».

«Оппозиционные силы не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии», — сказала Захарова, указав, что такие события «не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, которые являются весомым фактором социально-экономического подъема республики».

В Абхазии начались переговоры властей и оппозиции

Официальный представитель МИД России добавила, что РФ не вмешивается во внутренние процессы в Абхазии, но рассчитывает, что «возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем».