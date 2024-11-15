В России прокомментировали разговор Путина с Шольцем

Отношения России и Запада сегодня находятся на крайне низком уровне, поэтому важно как можно быстрее возобновлять конструктивный диалог, так в разговоре «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков отреагировал на первый за почти два года разговор глав России и Германии Владимира Путина и Олафа Шольца.

Он позитивно оценил состоявшийся диалог и заявил о необходимости поиска новых договоренностей.

«Всегда, чем активнее идет политический диалог, тем меньше в разных частях нашей планеты орудийных выстрелов. Так что, чем больше попыток урегулировать ситуацию между Россией и рядом европейских стран, тем лучше, — заметил депутат. — Но отношения деградировали в достаточной степени, чтобы не надеяться на быстрые перемены к лучшему. И тем важнее как можно быстрее начинать диалог. Факт состоявшегося разговора можно только приветствовать».

Вместе с тем, Новиков напомнил, что Россия неоднократно сталкивалась с нарушением договоренностей со стороны Запада, что привело к негативным последствиям для всех сторон. По этой причине, как считает политик, в будущем стране придется действовать более осторожно.

«Для нас это урок о том, что переговоры надо вести постоянно для прояснения позиций. А также о том, что на договоренности стоит идти только тогда, когда нет сомнений в их реализации. Конечно, переговорный процесс становится более сложным с учетом накопившихся негативных факторов между Россией и Западом, он будет долгим. Но тем важнее быстрее его начать, — подчеркнул Новиков. — Чем больше диалога, тем меньше недопониманий и созданий друг из друга образов врага. И тем выше шансы на договоренности».

В Германии раскрыли содержание разговора Путина с Шольцем

Ранее агентство Reuters сообщало, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. Как напоминают авторы материала, политики прямо поговорили друг с другом впервые с декабря 2022 года. Позже эту информацию подтвердил Кабмин ФРГ.