Захарова прокомментировала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Папы Римского Франциска ехать во Францию на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери 8 декабря. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Она указала, что понтифик дважды публично заявил, что не поедет в Париж. По мнению Захаровой, причинами этого могут быть «издевательства над христианами и здравым смыслом, которые президент Франции Эммануэль Макрон устроил на Летних Олимпийских играх в Париже и оказавшиеся достоянием общественности планы его супруги Брижит водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами».