Захарова прокомментировала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам

Захарова прокомментировала отказ Папы Римского приезжать в Париж
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Папы Римского Франциска ехать во Францию на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери 8 декабря. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.
Она указала, что понтифик дважды публично заявил, что не поедет в Париж. По мнению Захаровой, причинами этого могут быть «издевательства над христианами и здравым смыслом, которые президент Франции Эммануэль Макрон устроил на Летних Олимпийских играх в Париже и оказавшиеся достоянием общественности планы его супруги Брижит водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами».
«Французы пытаются минимизировать ущерб от проявленной Святым престолом принципиальности, рассказывая о том, что Папа не поедет в Париж, потому что якобы у него на этот день запланировано рукоположение католических прелатов. Но все прекрасно понимают истинные мотивы произошедшего и аплодируют понтифику стоя. Тем более что, например, свой визит на Корсику в те же числа Папа не отменял», — написала она.