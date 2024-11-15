Если Украина попытается использовать ядерную бомбу против России, то РФ ответит ей «страшным ударом».

Об этом в своем Telegram-канале заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если Украине удастся создать ядерную бомбу, — аналог «Толстяка», который был сброшен на Нагасаки в 1945 году, — может произойти трагедия для всех стран Европы. При попытке использовать такую бомбу против России будет страшный ответный удар», — написал сенатор.

Он также выразил надежду, что в Европе поймут, что воспитанный ею «монстр» в лице Украины «готов пойти на уничтожение своей страны и других государств», чтобы продолжать вооруженный конфликт.

«Слишком населен наш континент, чтобы рисковать подобными вещами», — добавил Джабаров.

13 ноября британская газета The Times написала, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку Киева. Издание ссылается на документ, подготовленный для минобороны Украины заведующим кафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО Алексеем Ежаком.

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По словам ученого, Украина может создать боеголовку, подобную бомбе «Толстяк», которую Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки в августе 1945 года. Ежак считает, что создание «простой атомной бомбы» не было бы сложной задачей 80 лет спустя.