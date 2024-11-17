Песков высказался о статье про разговор Путина и Трампа

Можно ожидать контакты главы России Владимира Путина с избранным американским президентом Дональдом Трампом, но невозможно предположить, когда это произойдет. Пока никаких намеков на организацию звонка нет. Об этом в интервью тележурналисту Зарубину рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Задавая вопрос, Зарубин напомнил, что Трамп обещал еще до инаугурации позвонить Путину. Однако «10 дней уже пошло с момента выборов в США, звонка нет».

«Кому-то зазорно из них двоих друг другу позвонить?» — спросил Зарубин.

«Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать состоятся. Когда это будет — предположить невозможно», — ответил Песков.

Зарубин спросил, есть ли намеки и сигналы на «организационную подготовку» телефонного разговора между лидерами РФ и США.

«Нет. Пока нет» — ответил Песков.

По его словам, при необходимости «это может все очень оперативно быть организовано». Как только необходимость возникнет, и «понимание необходимости такого общения совпадет с двух сторон», разговор состоится.

Песков также назвал «загадочной историей» информацию американской прессы о том, что разговор между Путиным и Трампом уже состоялся.