Песков высказался о статье про разговор Путина и Трампа
Можно ожидать контакты главы России Владимира Путина с избранным американским президентом Дональдом Трампом, но невозможно предположить, когда это произойдет. Пока никаких намеков на организацию звонка нет. Об этом в интервью тележурналисту Зарубину рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Задавая вопрос, Зарубин напомнил, что Трамп обещал еще до инаугурации позвонить Путину. Однако «10 дней уже пошло с момента выборов в США, звонка нет».
«Кому-то зазорно из них двоих друг другу позвонить?» — спросил Зарубин.
«Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать состоятся. Когда это будет — предположить невозможно», — ответил Песков.
Зарубин спросил, есть ли намеки и сигналы на «организационную подготовку» телефонного разговора между лидерами РФ и США.
«Нет. Пока нет» — ответил Песков.
По его словам, при необходимости «это может все очень оперативно быть организовано». Как только необходимость возникнет, и «понимание необходимости такого общения совпадет с двух сторон», разговор состоится.
Песков также назвал «загадочной историей» информацию американской прессы о том, что разговор между Путиным и Трампом уже состоялся.
«Но факт остается фактом. Это является не более чем газетной уткой», — сказал пресс-секретарь президента.