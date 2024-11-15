Путин провел встречу с главой "Роскосмоса" Борисовым

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым.

На повестке - подготовка проекта развития космической деятельности.

"Я думаю, что как раз реализация этого национального проекта будет определять все ближайшее будущее развитие российской космонавтики - по крайней мере до 30-го года и с перспективой до 36-го", - подчеркнул Борисов. Он отметил, что сегодня космос играет особую роль в мировой и национальной экономике. "Это и обороноспособность, и развитие всех отраслей промышленности. Темпы роста мировой космонавтики сегодня значительно выше, чем темпы роста мирового ВВП", - сообщил глава "Роскосмоса".

И сейчас, по его словам, в эту сферу привлекаются огромные инвестиции.

"К 30-му году мировая космическая группировка, возможно, будет насчитывать от 60 до 100 тысяч спутников различного назначения", - рассказал президенту Борисов.

В свою очередь Путин поинтересовался поездкой Борисова в "Артек". Глава "Роскосмоса" сообщил, что встречался там с молодежью. "Рассказал им об истории мировой космонавтики, о роли и месте Советского Союза, России. Для каждого россиянина космос - это немножко большее, действительно предмет гордости. Поэтому очень интересная поездка была", - поделился он своими впечатлениями. "Роскосмос" - партнер "Артека", и корпорация уделяет большое внимание детскому центру.

"Вообще, поражают масштабы реконструкции, строительства этого лучшего, наверное, в мире оздоровительного центра. Из 80 стран ребята отдыхают там, все целеустремленные, с горящими глазами, приятно было за ними наблюдать", - рассказал Борисов.

Глава "Роскосмоса" также напомнил, что Юрий Гагарин часто посещал "Артек": семь раз за время после полета. "Договорились, что мы будем помогать с экспонатами. Я уже передал им личное дело Юрия Алексеевича Гагарина, которое мы рассекретили. Для них это очень важно, они с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть", сообщил Борисов.

Отметим, что большая часть беседы традиционно прошла в закрытом формате.