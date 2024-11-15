Политолог назвал новую команду Трампа «вызовом американской бюрократии»

Политолог Заббаров о новой команде Трампа: «Это вызов американской бюрократии»
Избранный президент США Дональд Трамп уже принял ряд решений, которые должны серьезно поменять политический ландшафт страны после официального вступления бизнесмена в должность.
Кандидат политических наук, руководитель проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров – о формировании новой команды главы США, неожиданных решениях Трампа и перспективах международных отношений США с ключевыми мировыми державами.
«Дональд Трамп остается верен своему амплуа шоумена и кадровыми решениями продолжает свое предвыборное шоу. В первую очередь, это касается внутренней аудитории и внутриполитических решений. Создание департамента госэффективности во главе с бизнесменами Илоном Маском и Вивеком Рамасвами – вызов американской бюрократии. Если оставить за скобками политические амбиции Маска, можно предположить, что департамент будет заниматься не только оптимизацией работы госаппарата и бюджетных расходов. Он может также стать инструментом давления на тех, кто выступал против Трампа, инициировал и поддерживал уголовное дело против него. Отдельной «серией» этого политического шоу можно считать намерение назначить министром юстиции и генеральным прокурором конгрессмена Мэтта Гетца, которого обвиняли в торговле людьми, нецелевом расходовании средств и других нарушениях закона. Кадровые решения Трампа в внешнеполитическом блоке указывают на возможное обострение отношений с Китаем. Риторика будущих госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца позволяет прогнозировать более жесткий подход в отношениях с Пекином, что может отразиться на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается также расширение поддержки Израилю, о чем свидетельствуют анонсированные назначения сторонников Израиля: Элиз Стефаник – представителем в ООН, а Майка Хакаби – послом в Израиле. Перспектива изменения американской политики в отношении России выглядит неоднозначной. С одной стороны, звучат мнения о возможном сокращении помощи Украине, что теоретически может создать условия для снижения напряженности с Россией. С другой стороны, Вашингтон будет рассматривать сотрудничество с Россией через призму противостояния с Китаем, нашим стратегическим союзником. Поэтому, если конфронтация США и КНР усилится, это неизбежно повлияет и на отношения с Москвой. Не стоит также забывать, что Джо Байден пока еще президент США, и за два месяца действующая администрация может принять неприятные и неожиданные для России решения».