Политолог назвал новую команду Трампа «вызовом американской бюрократии»

Избранный президент США Дональд Трамп уже принял ряд решений, которые должны серьезно поменять политический ландшафт страны после официального вступления бизнесмена в должность.

Кандидат политических наук, руководитель проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров – о формировании новой команды главы США, неожиданных решениях Трампа и перспективах международных отношений США с ключевыми мировыми державами.