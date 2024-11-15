Анонсированы международные телефонные переговоры Путина

Президент РФ Владимир Путин часть рабочего дня в пятницу, 15 ноября, посвятит телефонной дипломатии и проведет несколько международных разговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Сегодня достаточно интенсивный график международных телефонных разговоров. Только что президент провел телефонный разговор с президентом Азербайджана [Ильхамом] Алиевым. Весьма обстоятельный был разговор", - сказал представитель Кремля.

"Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение", - анонсировал Песков.

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Он предположил, что ориентировочно это произойдет в районе пяти вечера.