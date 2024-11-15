Песков высказался о ветеранах СВО в российском обществе

Песков заявил, что ветераны СВО будут востребованы в российском обществе
Ветераны специальной военной операции (СВО) будут востребованы на государственных постах и в российском обществе в целом - их уважают и считают героями, на них равняются.
На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти люди остаются в резерве. Они так или иначе все будут востребованы", - заверил представитель Кремля, говоря о перспективах назначения на те или иные посты выпускников программы "Время героев".
По словам Пескова, второй поток программы организован именно потому, что проект вызывает большой интерес у ветеранов СВО.
"Эти курсы востребованы теми, кто вернулся со специальной военной операции. А эти люди, в свою очередь, востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются", - отметил пресс-секретарь президента РФ.