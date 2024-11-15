Участники протестов в Абхазии полностью окружили правительственные здания

Участники протестов в Сухуме направились в сторону администрации президента Абхазии Аслана Бжании. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщает Telegram-канал "Республика", комплекс правительственных зданий полностью окружен. 15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа. Однако парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии. На этом настаивала группа депутатов, которая пришла к спикеру парламента Лаши Ашубы. Оппозиция в Абхазии на фоне возобновления протестов призвала Лаша Ашуба и депутатов провести отмененную сессию и проголосовать против соответствующего соглашения. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию уличных протестов в Сухуме.