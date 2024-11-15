Россиян захотели обязать давать присягу с 14 лет

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий обязательное принесение присяги гражданина России с 14 лет, что направлено на повышение патриотического духа и осознанное соблюдение законодательства страны.

Члены комитета Госдумы по делам СНГ, возглавляемые Леонидом Калашниковым, предложили новый законопроект, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, планируется снизить возраст, с которого граждане обязаны приносить присягу, с 18 до 14 лет. Это нововведение направлено на укрепление патриотического духа среди молодежи и более осознанное принятие обязательств по соблюдению Конституции и законодательства Российской Федерации.

Законопроект уже размещен в базе данных Госдумы и предполагает внесение поправок в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Впервые опубликована фотография кабины Су-57

В прошлом году президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина.

В МВД сообщили, что лица, получившие российское гражданство, но не принесшие присягу до 22 ноября 2024 года, будут лишены статуса гражданина России с 23 ноября.