Посольство России в Киргизии призвало власти республики изучить высказывания Омурбека Абдырахманова, которые могут содержать признаки межнациональной розни.

Посольство России в Киргизии призвало киргизские власти обратить внимание на заявления бывшего депутата, который заявил в кыргызоязычных СМИ, что «от русских не может быть никакой культуры, науки и технологий», передает ТАСС.

Российская дипломатическая миссия выразила обеспокоенность, подчеркнув, что такие высказывания искажают историческую правду и могут возбуждать межнациональную рознь.

«Считаем кощунственным принижение значения общих страниц истории, которые сформировали и укрепили единую ментальность, до сих пор связывающую неразрывными узами братские народы Кыргызстана и России», – говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве также отметили, что оставляют на совести Абдырахманова его незнание истории становления Киргизии, подчеркнув, что это вызывает сожаление. Российская сторона подчеркнула важность сохранения памяти о значимых достижениях и испытаниях, которые совместно пережили два народа.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова осудила власти Литвы, назвав их «нацистами», после того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните использовала оскорбительное выражение в адрес россиян.