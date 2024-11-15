Захарова выдвинула требование ХАМАС

МИД России потребовал от палестинского радикального движения ХАМАС освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, которые находятся в заложниках в секторе Газа.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц, и в первую очередь, наших соотечественников Труфанова и Харкина», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что вопрос заложников является приоритетным для России в Газе. По ее словам, подобная практика является совершенно неприемлемой и ХАМАС должно освободить остальных задержанных, помимо российских граждан.

ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников-россиян в секторе Газа. Он добавил, что в Катаре российская сторона осуществляет контакты с обеими сторонами вооруженного конфликта.