Мэр Самары ушла в отставку

Депутаты городской думы Самары приняли в пятницу отставку главы города Елены Лапушкиной.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Самары.

"Состоялось заседание городской думы, на котором депутаты приняли отставку [Елены] Лапушкиной. Исполняющим обязанности назначен [первый замглавы города] Иван Носков", - сообщили в мэрии.

Лапушкина занимала пост главы города с декабря 2017 года. Носков, ранее возглавлявший Дзержинск Нижегородской области, был назначен на должность первого замглавы Самары в октябре 2024 года.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев внес в региональный парламент кандидатуру Лапушкиной для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Самарской области. Срок полномочий Ольги Гальцовой, занимавшей эту должность, истек в конце октября.