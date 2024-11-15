В России разрабатывают законопроект о регулировании bug bounty

Новый законопроект о регулировании bug bounty — поиске «белыми хакерами» уязвимостей в IT-системах за вознаграждение — разрабатывается в Совете Федерации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект федерального закона.

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В публикации отмечается, что закон разработан в Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации совместно с участниками рынка кибербезопасности. Проект предполагает внесение изменений в трех федеральных законах: «О безопасности критической информационной инфраструктуры», «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об информации, информтехнологиях и о защите информации».

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По словам сенатора Артема Шейкина, закон планируется внести на рассмотрение после получения отзыва от кабмина, куда его направят по результатам доработки, обсуждения с ведомствами и представителями отрасли.

Нововведением предполагается обязать компании, которые относятся к критической информационной инфраструктуре, проводить проверку на уязвимости в IT-системах.

Издание подчеркивает, что в министерстве цифрового развития России высказались о целесообразности законопроекта с учетом принятого в первом чтении законопроекта о «белых хакерах» и отзыва правительства.

В октябре Шейкин заявил, что деятельность «белых хакеров» в России могут легализовать — они помогут компаниям искать пробелы в системах информационной безопасности.

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