Госорганы могут начать отвечать на письма только с российских электронных адресов

Государственная дума рассмотрит законопроект, который предлагает уточнить требования к электронным обращениям граждан в госорганы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Документ предлагает внести поправки в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Его авторами стало законодательное собрание Краснодарского края.

По данным издания, если документ будет одобрен, то госорганы смогут рассматривать только те письма, которые пришли с почтовых серверов российской доменной зоны. При этом инициативу могут дополнить, разрешив им отвечать только на обращения граждан, которые подтвердили свою личность на «Госуслугах».

Авторы законопроекта отметили, что недавно заксобрания Южного федерального округа столкнулись со спам-рассылкой, организованной с иностранных адресов. При этом доля обоснованных и мотивированных писем с данных почтовых ящиков составила не более 5%.

В конце октября в пресс-службе компании Yota сообщили, что за последние девять месяцев текущего года число пользователей российских почтовых сервисов увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом трафик вырос на 50%. В то же время рост аудитории иностранных аналогов составил всего 17%, а их активность существенно снизилась.

Ранее в Минцифры рассказали, чего опасаются пользователи «Госуслуг».