Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

В России минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на заслуженный отдых по старости в 2025 году составит 30 единиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.

По ее словам, коэффициент повысился на 1,8 единицы по сравнению с текущим годом. Максимальное количество ИПК, которое можно набрать за один год, составляет 10 единиц. ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности (например, уход за детьми) на лицевой счёт каждого россиянина, за которого работодатели платят взносы в Соцфонд.

В России могут понизить пенсии некоторым категориям пенсионеров: новый подход предложила Счетная палата

Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Однако это касается только официального трудоустройства и «белой» зарплаты.