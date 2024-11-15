Глава МИД Колумбии обсудит с Лавровым судьбу пленных наемников

Судьба колумбийских наемников, участвовавших в конфликте на Украине и сейчас находящихся в заключении в России, станет одной из тем переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом рассказал министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, пишет газета «Известия».

По его словам, Колумбия добивается гарантий для своих граждан.

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«Мы будем обсуждать этот вопрос с Сергеем Лавровым. Это одна из тем», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Колумбия уже добилась от российской стороны разрешения для визитов со стороны консульства к этим заключенным. Министр уточнил, что власти страны против участия своих граждан в конфликте.

Ранее стало известно, что наемники из Колумбии, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковали с автоматами украинских военных.