Салливан: лидеры трех стран обсудят ответ на якобы отправку войск КНДР в Россию

Лидеры США, Японии и Южной Кореи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу планируют обсудить возможный ответ на якобы отправку в Россию военнослужащих Северной Кореи. Об этом журналистам сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС. Американский чиновник отметил, что на полях саммита состоится трехсторонняя встреча с участием президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Сигэру Исибы и лидера Южной Кореи Юн Сок Еля. По его словам, она позволит "разработать скоординированный ответ" на якобы отправку войск Северной Кореи в Россию, а также обсудить необходимую координацию и "политические меры". США, Япония и Южная Корея "консультируются по данному вопросу на многих уровнях", подчеркнул Салливан. 10 ноября газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Украины написала, что Вооруженные силы России собрали 50 тысяч солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление в Курской области. По оценке Вашингтона, РФ сосредоточила силы, не выводя солдат с востока Украины, что позволило ей оказывать давление на нескольких фронтах одновременно. В начале ноября газета The Washington Post сообщала, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог отправить северокорейские войска на территорию России для потенциального участия в спецоперации, поскольку он хочет находиться в центре международного внимания.