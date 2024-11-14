МИД назвал недопустимыми слова Гросси о заморозке конфликта на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси позволил себе недопустимые рассуждения о перспективах заморозки конфликта на Украине. Об этом заявил МИД России.

"Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Гросси в своих высказываниях явно вышел за пределы полномочий.

Отмечается, что глава МАГАТЭ в интервью немецкому информационному агентству позволил себе неприемлемые высказывания по поводу сроков пребывания представителей секретариата агентства на Запорожской АЭС, являющейся российским ядерным энергетическим объектом. В частности, он отметил, что они будут присутствовать там вплоть до якобы возможного замораживания конфликта.

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Специалисты МАГАТЭ, особо подчеркнул МИД, будут находиться на ЗАЭС только до тех пор, пока Россия сочтет их присутствие оправданным.

Дипломатическое ведомство выразило надежду, что Гросси впредь будет корректно излагать ситуацию и не выходить за рамки своей компетенции.

Напомним, крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция находится в городе Энергодар. Украинские военные регулярно обстреливают станцию, а также предпринимают попытки захватить объект.