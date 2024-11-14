Лавров прибыл в ОАЭ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Абу-Даби, где примет участие в международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс", передает корреспондент ТАСС.

Форум открывается 15 ноября. Как ожидается, он пройдет в закрытом для прессы формате. Лавров уже посещал данную площадку в 2022 году.

Форум "Сир Бани Яс" является авторитетной диалоговой площадкой, на которой проходит обсуждение актуальных международных проблем с участием ведущих политиков, аналитиков, представителей экспертного сообщества из широкого круга стран, в том числе глобального Юга и Востока.