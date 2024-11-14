Президент России Владимир Путин обсудил с генеральным директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым проблемы с видеохостингом YouTube в стране. Об этом режиссер рассказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам постановщика, во время встречи с главой государства, прошедшей 13 ноября, он выразил мнение, что замедление данной платформы в нынешних реалиях нецелесообразно.

«На что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны – все, кому надо их читают и обходят это (замедление и блокировки. – «Газета.Ru»). Многие граждане, которые пользуются YouTube, там смотрят кино. Он выслушал и сказал: «Я разберусь», – заявил глава «Мосфильма».

В сентябре РБК со ссылкой на исследование компании CDN Video сообщил, что трафик YouTube в России снизился вдвое после замедления сервиса в стране в конце июля 2024 года. По данным CDN Video, после замедления трафик с американской платформы перераспределился между VK Video (39%), «Яндекс» (17%), Rutube и «Иви» (по 8%), Okko (6%).