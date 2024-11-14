Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников СВО. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля объяснил положения документа. По его словам, указ президента о выплатах относится ко всем бойцам специальной военной операции (СВО) с инвалидностью.

"Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым", - сказал Песков.

Путин увеличил размер разовой выплаты участникам СВО

14 ноября президент подписал указ, согласно которому участники СВО с инвалидностью получат выплату в 4 миллиона рублей.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил узаконить поддержку раненых участников СВО, разработав пакет соответствующих нормативных актов.