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Лавров: Россия будет ждать от Трампа предложений по Украине

Россия будет ждать от будущего президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров высказался о решении Трампа урегулировать конфликт на Украине
© РИА Новости

Слова министра иностранных дел приводит ТАСС.

Дональд Трамп ранее заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, а его команда будет «очень усердно работать» над этим.

Стало известно о личном интересе Трампа в соглашении между Россией и Украиной

Как пишет Financial Times, следующие несколько месяцев рассматриваются военными и аналитиками как критический этап конфликта, а Киев попытается стабилизировать ситуацию и укрепить свои позиции на случай, если Трамп вынудит начать переговоры с Москвой.

Политика
Дональд Трамп
Сергей Лавров
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Соединенные Штаты
Украина