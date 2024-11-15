Лавров высказался о решении Трампа урегулировать конфликт на Украине

Россия будет ждать от будущего президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Слова министра иностранных дел приводит ТАСС.

Дональд Трамп ранее заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, а его команда будет «очень усердно работать» над этим.

Стало известно о личном интересе Трампа в соглашении между Россией и Украиной

Как пишет Financial Times, следующие несколько месяцев рассматриваются военными и аналитиками как критический этап конфликта, а Киев попытается стабилизировать ситуацию и укрепить свои позиции на случай, если Трамп вынудит начать переговоры с Москвой.