Россия отказалась раскрывать странам ОБСЕ свои военные данные, как положено в рамках Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности» (ВД-2011). Причину назвал в интервью ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

По его словам, РФ никогда не практиковала избирательный подход к своим обязательствам, но она также ждет ответной старательности в их исполнении от других участников организации.

«В июле прошлого года Чехия решила приостановить выполнение обязательств по ВД-2011 в отношении нашей страны. В ноябре Украина на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила об отказе передавать данные ежегодного обмена военной информацией и ежегодные уведомления, предусмотренные положениями документа», — напомнил представитель российского МИД.

Такие действия других государств подорвали основу Венского документа, а механизмы верификации сделали просто еще одним имточником получения западными странами развединформации, подчеркнул представитель министерства. В результате эти данные используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацбатальонов и прибывших в республику наемников.