Рогов рассказал об извлечении выгоды из западных санкций

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что научился извлекать выгоду из западных санкций.

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Он рассказал, что во время зарубежных визитов по линии ОП столкнулся с отказом в заселении в гостиницы, несмотря на заранее забронированные и оплаченные номера, аналогичная ситуация происходила и в пунктах обмена валют.

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В итоге все это обернулось положительным эффектом, добавил чиновник. По его словам, он нашел местный, а не сетевой обменный пункт с более выгодным курсом, а местная гостиница, не принадлежащая западной сети, оказалась комфортабельнее и дешеве.

«Спасибо Западу, что он ввел санкции. Так как это быстрее помогает нам определить, где свои, а где чужие», — заключил Рогов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия», на котором он совершает перелеты, из-за западных санкций.