Лавров: вопрос о переговорах с РФ будет решать не Зеленский

Вопрос о проведении переговоров с Россией по урегулированию конфликта будет решать не Владимир Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта "Новый мир".

На вопрос, есть ли понимание, что с нынешним режимом Зеленского не может быть договоренности о мире, министр напомнил о словах президента России Владимира Путина.