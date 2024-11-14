Лавров: вопрос о переговорах с РФ будет решать не Зеленский

Вопрос о проведении переговоров с Россией по урегулированию конфликта будет решать не Владимир Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта "Новый мир".
На вопрос, есть ли понимание, что с нынешним режимом Зеленского не может быть договоренности о мире, министр напомнил о словах президента России Владимира Путина.
"Президент России Путин неоднократно говорил, что мы никогда не отказывались от переговоров. Ясно, что решать это будет не Зеленский. Нас призывают к переговорам и пытаются все перевернуть с ног на голову, говорят, что, мол, это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается. Путин многократно говорил, что пусть Зеленский хотя бы отменит декрет двухлетней давности, который запрещает вести переговоры с правительством В. В. Путина. Даже не буду больше распространяться", - подчеркнул Лавров.