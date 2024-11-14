Лавров прокомментировал возможные выборы на Украине в 2025 году

Выборы можно провести по-разному, важно, чтобы процесс состоялся и должным образом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта "Новый мир", комментируя сообщения британского журнала Economist о том, что выборы президента на Украине могут состояться уже в мае 2025 года.

На вопрос, решат ли возможные выборы на Украине проблему легитимности власти и можно ли будет после этого договариваться с руководством страны, министр указал на необходимость, чтобы соответствующий процесс состоялся и был организован должным образом.