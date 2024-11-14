В Госдуму внесут проект о новых ограничениях для иноагентов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении рублёвых спецсчетов для выплат иноагентам за результаты интеллектуальной деятельности внесут в ГД 14 ноября.

По его словам, сегодня большинство из иноагентов проживают за границей, однако получают авторские вознаграждения из России.

«Это недопустимо. Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов», — написал Володин в Telegram-канале.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента.

Составлен список иноагентов, которых лишили всех заработков в России

На данный момент иноагентами признан 491 человек.

Ранее Володин сообщал о проработке в нижней палате парламента России вопроса введения особого порядка выплат иноагентам за интеллектуальный продукт.