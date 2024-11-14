В Кремле прокомментировали проблему с заправкой самолетов отряда «Россия» за рубежом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проблему с заправкой самолетов отряда "Россия" в других странах.

"Безусловно, визиты главы государства прорабатываются... В случае возникновения вопросов, это может стать причиной контакта на другом уровне", - сказал представитель Кремля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью для проекта "Новый мир" с журналисткой Мариной Ким, что в последние годы он сталкивается с трудностями при заправке самолетов летного отряда "Россия" в других странах. Такие проблемы у него возникли, в частности, в ЮАР во время саммита БРИКС и Бразилии.

Лавров рассказал о проблемах с заправкой самолета из-за санкций

По его словам, в ЮАР практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране. В последние годы российская авиационная отрасль живет под санкциями, которые были введены из-за специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом - в материале "Газеты.Ru".