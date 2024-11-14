В МИД заявили о провале санкционного блицкрига против России

Санкционный блицкриг США и Евросоюза, направленный на создание коллапса в российской экономике и попытку заставить РФ отказаться от законных интересов в сфере безопасности, с треском провалился. С таким заявлением выступил в интервью МИД РФ Николай Кобринец.

«Евросоюзом развязана тотальная экономическая война против России, — напомнил представитель МИД России. — Беспрецедентные по масштабу односторонние санкции ЕС незаконны, подрывают прерогативы Совета Безопасности ООН. В этом с нами солидарна большая часть мирового сообщества».

По его словам, экономика России не только выстоила против санкционных вызовов, но и смогла адаптироваться к новым реалиям и взять курс на «подлинный экономический суверенитет», в частности, на отказ от токсичных западных валют.

«А вот в ЕС теперь кусают локти, начиная осознавать, чем обернулся их "санкционный авантюризм". Все то, что еэсовцы рассчитывали с помощью санкций вызвать в России, случилось в их собственном доме. Это и безудержная инфляция, и энергодефицит, и угроза деиндустриализации, и финансовая дестабилизация», — отметил Кобринец.

Ранее Николай Кобринец оценил потенциал выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его мнению, нельзя уступать эту площадку оппонентам.