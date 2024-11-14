В МИД оценили выход России из Совета Европы

Выход России из Совета Европы был правильным шагом, организация изменилась с 1996 года. Так решение Москвы оценил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в интервью ТАСС.

«За прошедший год только убедились в правильности сделанного выбора. Нынешний Совет Европы — совсем не та организация, к которой мы присоединились в 1996 году. Продекларированные в его уставе объединительные принципы и демократические идеалы были принесены в жертву блоковым интересам. Западные государства и их сателлиты превратили его в свой идеологический придаток, использовали для навязывания сомнительных "прогрессистских" ценностей и неприкрытого давления на Россию», — сказал Кобринец.

Он подчеркнул, что отличительными чертами Совета Европы стали двойные стандарты, русофобия и лицемерие. Из-за этого России с такой организацией «не по пути», резюмировал дипломат.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой направил в Генеральную прокуратуру (ГП) запрос с просьбой признать деятельность Совета Европы нежелательной на территории России. Он отметил, что решения совета несут угрозу конституционному строю России в связи с антироссийским характером.