Прогнозы Москвы относительно будущего Европейского союза сбылись. Так официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости срочного превращения ЕС в дополняющий НАТО военный блок.

По словам Захаровой, «сбылись наши прогнозы, пропал дом».

13 ноября на слушаниях в Европарламенте Боррель заявил, что смена администрации в Вашингтоне требует срочного превращения «экономического Евросоюза» в военный блок, дополняющий Североатлантический альянс. По словам Борреля, Европейский союз должен проявить амбиции и выработать собственную военную стратегию.

12 ноября британская газета Financial Times писала, что Европейская комиссия намерена высвободить из бюджета Евросоюза почти €400 млрд, предназначенных на развитие депрессивных регионов стран ЕС, и потратить их на оборонные нужды.

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