РФ готова к контактам с командой Трампа по Сирии

Россия открыта к контактам по сирийскому урегулированию с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, если американские власти этого захотят. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Они играли, играют и будут играть значительную роль, их мнение, конечно, надо будет учитывать, и с ними надо будет, естественно, договариваться. Но, как говорится, Трамп любит заключать различные сделки, посмотрим, что он может предложить на этом направлении, - сказал Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы к этому готовы, мы никогда не уходили от контактов с нашими американскими тогда еще партнерами, и открыты. Если у них будет желание продолжить такие контакты, мы к этому готовы".

Спецпредставитель президента РФ также подчеркнул, что для достижения мира в Сирии необходимо задействовать в переговорах все стороны конфликта.