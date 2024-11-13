Песков заявил об отсутствии запросов на переговоры с Путиным от Трампа

Песков: запросов на переговоры с Путиным от Трампа пока не поступало
Запросов на разговор с главой России Владимиром Путиным от команды Дональда Трампа пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Журналисты попросили представителя Кремля рассказать, поступал ли уже соответствующий запрос от команды Трампа.
«Нет. Пока не было», — сказал представитель Кремля.
Ранее газета The Hill сообщила, что Дональд Трамп давно демонстрирует симпатию к российскому лидеру. Вместе с тем, добавили обозреватели, политик не скрывает, что питает глубокое презрение к Владимиру Зеленскому.