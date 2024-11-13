Запад проигрывает развязанную им же геополитическую схватку с Россией на всех фронтах — военных, экономических и политических. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Он пояснил, что в военном плане РФ «теснит и выдавливает ВСУ с русских территорий», в экономическом — «российская экономика продолжает расти, а не "разорвана в клочья"», а в политическом — с Москвой Глобальное большинство.

Слуцкий считает, что, прикрываясь нарративами о войне ради мира, «адепты курса на нанесение стратегического поражения России» намерены по максимуму использовать последние недели полномочий администрации президента США Джо Байдена, чтобы по максимуму обеспечить «бандеровцев» вооружениями, поскольку в случае прекращения военной помощи для «Банковой начнется обратный отсчет».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Брюсселе призвал обеспечить Украине способность «продолжать воевать».