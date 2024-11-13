Предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения - те же "минские договоренности в новой упаковке", даже хуже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, кадры которого были показаны в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: "Ну вот, что потеряно - того не вернешь, давайте как-то заморозимся". Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну - они все равно говорят о том, что "давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим". Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже", - сказал он.

"Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так. Речь шла о небольшой части Донбасса, если уже так по-честному, - продолжил министр. - Все рухнуло, потому что [Владимир] Зеленский, а до него [экс-президент Украины Петр] Порошенко категорически не хотели предоставлять этой части Донбасса, которая осталась бы украинской, особый статус прежде всего в виде права разговаривать на родном языке".

Минские соглашения

Вторые минские соглашения были заключены между провозглашенными народными республиками Донбасса (ДНР и ЛНР) и киевским режимом при поддержке посредников - России, Германии и Франции. Их целью было полное прекращение вооруженного конфликта на Украине и сохранение Донбасса в составе страны путем предоставления региону широких прав автономии. Эти соглашения были полностью просаботированы Киевом при поддержке Германии и Франции.

Лидеры Германии и Франции ежегодно на саммитах ЕС заявляли о "невыполнении Россией обязательств по минским соглашениям", игнорируя любые действия Киева. Эта же формулировка применялась для бесконечного продления первых экономических санкций ЕС против России в 2014 году.

Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что целью минских соглашений, с точки зрения Запада, было выиграть время для перевооружения киевского режима и подготовки его к военной операции по захвату Донбасса.