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Лавров заявил, что Россия готова к контактам с администрацией Трампа

Россия открыта к контактам с США при администрации Дональда Трампа, мяч на американской стороне.

В МИД РФ высказались о контактах с администрацией Трампа
© РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта "Новый мир".

"Президент [РФ Владимир] Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали - мяч на той стороне", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что Россия не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США, а будет оценивать ее конкретные шаги.

"Ожиданий и гаданий не будет. Будем судить по конкретным делам", - отметил министр.

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