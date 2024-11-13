Администрация победившего на выборах Дональда Трампа не сможет изменить принципиальное отношение Вашингтона к ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он пояснил, что США «всегда будут стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и, естественно, в самом натовском пространстве», а также Евросоюзе, который «теперь то же самое, что и НАТО в военно-политическом плане».

«Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским делам, не изменится», — сказал Лавров.

По его словам, в США некоторые стали смотреть на ситуацию на Украине более трезво, однако все, что они предлагают это, по сути, возврат к минским договоренностям, но в более худшем варианте, поскольку республиканцы даже не упоминают о праве жителей Украины говорить на родном для них русском языке. В связи с этим Лавров уверен, что США видит в РФ конкурента и пытаются ослабить русский мир.